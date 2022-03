I figli di Manuel e Chiara non sanno ancora che il loro papà e la loro mamma sono morti in un incidente: il racconto della famiglia

Dopo il terribile incidente tra Vivaro e San Quirino, che ha portato alla morte di Manuel e Chiara, i nonni dei loro figli hanno lanciato un disperato appello.

I due giovani genitori, il papà 29 anni e la mamma 24 anni, hanno lasciato nel dolore 5 figli di età compresa tra gli 8 mesi e gli 8 anni.

I nonni ora chiedono che i fratelli non vengano separati e che possano rimanere con loro.

Manuel Cari e Chiara Materazzi si trovavano a bordo della loro auto, quando hanno perso il controllo e si sono scontrati frontalmente contro un camion. Per loro non c’è stato nulla da fare, i Vigili del Fuoco li hanno estratti dalle lamiere dopo il violento incidente. Mentre, il conducente del grande mezzo è stato trasportato in ospedale ed è sotto choc dopo quanto accaduto.

L’appello per i bambini di Manuel e Chiara

Oggi i nonni dei 5 bimbi, Paolo Cari e Barbara Braidich devono spiegare ai loro nipotini perché la mamma e il papà non torneranno più. E dovranno aspettare che un giudice permetta loro di continuare a crescerli o decida di affidarli ad altre famiglie. L’avvocato della famiglia ha spiegato che tutti sono pronti a sostenerli e che i minori hanno bisogno di continuare a vivere nel loro ambiente familiare.

Ai bambini non abbiamo ancora detto che i loro genitori non ci sono più. Per il momento abbiamo detto solo che sono andati a fare un viaggio.

Queste le parole dello zio, fratello di papà Manuel. Come trovare il modo di dire a 5 bimbi piccoli che i loro genitori non potranno più rimboccargli le coperte?

Erano usciti per sbrigare alcune commissioni, di fretta ed avevano lasciato due dei loro bambini dai nonni e altri tre a casa di zio Giampaolo. E proprio mentre andavano a casa di quest’ultimo per riprenderli, è avvenuta la tragedia.