È stato lo stesso Manuel Neuer, portierone del Bayern Monaco e della nazionale tedesca di calcio ad annunciare il grave infortunio alla gamba che ha riportato nei giorni scorsi. Dopo aver raccontato del tumore alla pelle che lo ha colpito, un nuovo ostacolo per il campione. Ma attenzione alle critiche da parte dei tifosi e del club bavarese.

All’inizio di novembre, il calcio tedesco ed europeo avevano appreso della malattia del campionissimo Neuer, portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca.

Il numero 1 della Germania aveva spiegato sui social di avere un tumore della pelle e di essersi sottoposto già a tre interventi chirurgici.

Da allora Manuel è tornato sui campi da gioco ed ha anche partecipato al mondiale in Qatar come portiere titolare della sua nazionale tedesca.

Purtroppo l’avventura sua e dei suoi connazionali non è andata come previsto e la Germania è stata eliminata ai gironi, senza nemmeno approdare nella fase ad eliminazione diretta della competizione.

Evento questo, che già aveva fatto infuriare i tifosi di tutto il paese.

Infortunio grave sugli sci per Manuel Neuer

Ieri Manuel Neuer ha pubblicato una sua foto su Instagram, che lo ritrae su un letto di ospedale con una vistosa ingessatura alla gamba destra.

In didascalia, poi, il campione ha spiegato cosa gli è successo e annunciato che la sua stagione sportiva, nonostante sia arrivata alla sua metà, è già finita.

Ehi ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva sicuramente andare meglio.. Cercando di schiarirmi le idee dallo sci, mi sono rotto la parte bassa della coscia. L’operazione è andata molto bene ieri. Grazie al team medico! Però mi fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Tenetevi tutti al sicuro! Il vostro Manuel!

Se qualcuno ha commentato mostrando tutta la sua vicinanza al portierone, la maggioranza ha attaccato Manuel. Il fatto che si sia infortunato nel tempo libero e non sul campo da gioco, oltre tutto in un momento delicato come quello successivo ad un’eliminazione dai mondiali, non è affatto piaciuto. Certamente anche il Bayern Monaco non ha apprezzato quanto successo.