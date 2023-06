Si chiamava Manuel Pistoia il ragazzo di soli 26 anni, originario di Vimercate, in provincia di Monza, che lunedì pomeriggio ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Straziante il messaggio di addio che sua mamma Barbara ha pubblicato sui social. La donna ha chiesto disperata al figlio di aiutarla ad avere la forza di andare avanti senza di lui.

Continua ad allungarsi la liste delle persone che hanno perso la vita in drammatici incidenti stradali in Italia nel 2023. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, le vittime di queste tragedia sono molto giovani.

Giovane era Marco Bianchin, ad esempio, che travolto mercoledì scorso mentre era in sella alla sua bici, si era spento dopo due giorni di agonia trascorsi nell’ospedale di Treviso. Aveva solo 17 anni.

Davide Danzi, un ragazzo di Villafranca di Verona, di anni ne aveva invece 19 ed è deceduto dopo essersi scontrato frontalmente con la sua moto contro un’automobile.

Lo stesso tragico destino è toccato per l’appunto anche al povero Manuel un giovane di soli 26 anni residente a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza.

Lunedì pomeriggio era in sella al suo scooterone e stava percorrendo la strada provinciale 72 del lago di Como, nella zona di Abbadia Lariana.

Mentre procedeva si è ritrovato davanti ad una vettura che, svoltando, l’ha urtato quel tanto che è bastato a fargli perdere il controllo del suo veicolo e farlo cadere rovinosamente sull’asfalto.

Per lui, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori medici, purtroppo non c’è stato nulla da fare e si è spento per sempre.

Lo strazio della mamma di Manuel Pistoia

A bordo dell’automobile che ha causato l’incidente c’era un uomo del posto di 72 anni, alla guida, e una donna di 52 anni al suo fianco. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio stradale e iscritto il conducente nel registro degli indagati.

Incalcolabile il dolore dei familiari e degli amici di Manuel Pistoia. Particolarmente straziante il messaggio pubblicato da sua mamma Barbara sui social.