Mara Venier stupisce tutti al supermercato, sui social il video ripreso da una commessa

Mara Venier finisce al centro del gossip per un video girato da alcune commesse diventato virale. In pausa dalle registrazioni di Domenica In, la conduttrice decide di concedersi un momento di svago. Si reca, dunque, in un supermercato a fare la spesa. Nel giro di pochi minuti la sua presenza viene notata da alcune commesse che la immortalano in un video diventato virale.

Occhiali scuri, tuta total black e mascherina. É questo il look che Mara Venier ha indossato per andare a fare la spesa, approfittando della pausa dalle registrazioni di Domenica In. Un vero e proprio momento di svago che non è passato inosservato ai dipendenti dell’attività.

Buongiorno a tutti.

Esordisce così Mara Venier mentre entra in un supermercato di Roma con il carrello alla mano. Una delle conduttrici più amate del piccolo schermo è, però, da sola. Infatti, suo marito Nicola Carraro si trova a Santo Domingo in cui i due hanno deciso di acquistare una seconda casa.

Da subito la sua presenza non è passata inosservata ed ha annunciato ai dipendenti del supermercato:

Questa mattina una botta de’ vita. Ho deciso di venire al supermercato.

É questo quello che ha annunciato in dialetto romanesco prima ci cimentarsi in corsie e scaffali.

Con la sua simpatia innata e naturale che da sempre rappresentano qualità che la contraddistinguono, Mara Venier è riuscita a portare un pizzico di gioia a tutti i presenti in quel momento. Dato il grande entusiasmo, una signora si avvicina e la ringrazia per l’ospitata al Maurizio Costanzo Show. Lei ringrazia e sorride.

La nota conduttrice, dunque, è stata accolta con molto entusiasmo dalle commesse del negozio. Le dipendenti, infatti, non hanno perso occasione per immortalarla in un video che è già diventato virale. Mara Venier, dunque, si mostra in una versione totalmente casalinga e ciò sembra molto piacere alle tantissime persone che la amano e da sempre la sostengono.