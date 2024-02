Mara Venier in lacrime ai funerali di Sandra Milo: le parole della conduttrice hanno commosso tutti

Le lacrime e le parole di Mara Venier durante l'ultimo addio alla grandissima Sandra Milo: "Mi chiamava solo per dirmi che mi voleva bene"

Anche Mara Venier era presente all’ultimo addio alla grande Sandra Milo. L’amata conduttrice si è lasciata intervistare dai tanti giornalisti presenti, indossava gli occhiali da sole per coprire gli occhi arrossati e il dolore di aver perso una grandissima amica.

Zia Mara è arrivata insieme ad Alberto Matano. Quest’ultimo era l’unico ad essere a conoscenza dei problemi di salute di Sandra Milo. Per i suoi figli, il conduttore è sempre stato come un fratello.

Le volevo bene e lei ne voleva a me. I ricordi sono tantissimi, tutti le volevano bene. Era una donna gentile, generosa, molto presente nell’amicizia. Ogni tanto mi telefonava e mi diceva ‘È da tanto che non ci sentiamo, volevo dirti che ti voglio bene’. E noi siamo qua perché le vogliamo molto bene. Era una donna libera, ha insegnato a essere libere anche ad altre donne. Questa è la cosa più importante.

Erano legate da una grande amicizia, la scomparsa di Sandra Milo ha addolorato Mara Venier ma anche l’intera Italia. La Musa di Fellini continuerà a vivere per sempre nei cuori di tutti. La sua impronta sarà indelebile e il suo sorriso continuerà a splendere.

Il figlio Ciro De Lollis ha spiegato ai giornalisti, al termine della funzione, che la sua mamma è morta in soli tre mesi dopo aver scoperto “quella cosa” (è così che l’ha definita), durante un controllo all’anca. Si era recata dal medico per altri problemi e invece ha scoperto di essere malata. Ma se n’è andata serenamente, proprio come voleva lei. Nel suo letto, con accanto i suoi tre figli e i suoi due amici a quattro zampe.

Ciro ha raccontato che gli ultimi giorni sono stati difficili, ma Sandra è sempre rimasta cosciente. Si è spenta nel giorno del compleanno del nipotino e il suo papà ha cercato di tenerglielo nascosto fino al giorno successivo, per regalargli la festicciola che voleva.