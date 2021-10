Non riesce a darsi pace la mamma di Elena Pellegrini, la ragazza di 26 anni morta prima di un’escursione con il suo fidanzato e i suoi amici. La donna ha voluto parlare della figlia e dell’ultima volta che l’ha sentita, nel giorno in cui ha perso la vita.

Il tragico ed improvviso decesso di questa giovane insegnante, ha spezzato i cuori di tutti. Infatti sul web in tanti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio.

La mamma di Elena in una straziante intervista con il quotidiano La Gazzetta Di Modena, ha deciso di parlare della figlia. Inoltre, ha voluto anche raccontare l’ultima volta che le ha parlato, poche ore prima della sua morte. La donna ha detto:

Mia figlia era estremamente prudente. Lei, il suo ragazzo e gli amici andavano ad arrampicarsi al mattino, proprio perché sapevano che al pomeriggio avrebbero potuto essere stanchi. Quando si fermavano, mangiavano e poi rimanevano comunque in montagna a passeggiare, per poi tornare il mattino seguente.

Quel giorno Elena mi aveva fatto una bellissima telefonata alle 14, finita poi alle 14.20. Poi poco più tardi è andata dal resto del gruppo, dicendo che si sarebbe allontanata per fare alcuni bisogni. E non è più tornata.

Si continua a dire che mia figlia è caduta perché era un’arrampicatrice e metteva a rischio la sua vita. ‘Quindi se l’è cercata.’ No Elena non se l’è cercata, è stato un fatale incidente.

Era una ragazza solare, allegra e positiva. E aveva tantissima voglia di vivere. Ho letto diverse volte di persone andate in montagna con scarpe da tennis. Mia figlia aveva degli scarponcini adatti ed aveva acquistato appositamente abbigliamento tecnico, per non patire il freddo. L’incidente non è avvenuto durante l’arrampicata.