Marco Bettollini è entrato nella cisterna per salvare la vita del suo collega ma non è riuscito a sopravvivere: è annegato nel vino

La terribile vicenda è accaduta a San Paolo di Piave, nella cantina Ca’ di Rajo situata in via Carmine. Marco Bettollini ha perso la vita per salvare quella di un collega. Quest’ultimo si trova attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Il collega è caduto in una cisterna con autoclave, dopo aver accusato un malore a causa dei fumi contenuti all’interno di un silos che i due stavano pulendo. Quando Marco Bettollini si è reso conto che non usciva, è entrato per controllare che stesse bene. I due sono entrati nella cisterna senza il respiratore e hanno respirato esalazioni tossiche.

Marco è riuscito a tirare fuori e mettere in salvo il suo amico, ma non è riuscito a sopravvivere. A causa dei fumi, è svenuto ed è annegato nel vino.

Dopo l’allarme arrivato ai soccorsi, gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto. È stato richiesto anche l’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco e degli agenti delle forze dell’ordine.

La famiglia e la comunità sono sconvolte. Anche il titolare della Ca’ di Rajo non riesce ancora a credere di aver perso una bellissima persona e un gran lavoratore come Marco Bettollini. Il suo pensiero è andato alla famiglia della vittima e a quella dell’altro collega, che versa in ospedale in gravissime condizioni:

Siamo stravolti dal dolore, per noi sono due fratelli, due figli. I miei pensieri vanno solo a questi due ragazzi, che sono cresciuti con noi e alle loro famiglie. Preghiamo perché il ragazzo rimasto ferito si riprenda il prima possibile.

Una tragedia a cui è difficile credere, un enologo che ha perso la vita per salvare quella del suo collega. Marco Bettollini è stato un eroe per il suo amico, è riuscito a portarlo in salvo prima di perdere i sensi, finire sul fondo della cisterna e annegare nel vino.