Tragedia a Prato, 40enne muore dopo che la moglie lo ha travolto dopo una lite: la donna è in ospedale sotto shock

Un episodio che ha davvero dell’incredibile è quello che è successo nella serata di martedì 5 settembre, nella provincia di Prato. Un 40enne di origine cinese è deceduto dopo un investimento, ma alla guida del veicolo c’era sua moglie, che poco dopo ha avuto un malore.

Sul posto sono arrivate d’urgenza anche le forze dell’ordine, che ipotizzano che tutto sia avvenuto per una fatalità. Tuttavia, saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti poco dopo le 22 di martedì 5 settembre. Precisamente nella casa della coppia che si trova nel comune di Macrolotto, in provincia di Prato.

I due coniugi di origini cinesi, lei di 34 anni e lui di 40 anni, erano in casa. Per motivi ancora da chiarire dagli inquirenti però, tra loro è scoppiata una lite improvvisa, proprio fuori la loro abitazione.

La donna mentre stava discutendo con il marito, è salita in auto ed ha ingranato la marcia per andare via. L’uomo forse con la speranza di riuscire a fermarla, si è subito messo davanti la macchina.

Probabilmente quando la ragazza stava partendo, lo ha urtato e nella caduta il marito ha perso la vita. L’ipotesi è che possa aver colpito la testa una volta caduto a terra.

Le indagini per il 40enne investito da sua moglie

La donna una volta scesa dal veicolo ed aver visto il compagno a terra ed esanime, ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto. Quando i vicini sono intervenuti, quasi sicuramente per lo shock, anche lei ha avuto un malore.

I medici intervenuti sul posto, dopo aver constatare il decesso del ragazzo, hanno disposto per la moglie il tempestivo ricovero all’ospedale Santo Stefano di Prato.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica. L’ipotesi è quella di una fatalità, ma gli ulteriori accertamenti dovranno chiarire se l’uomo è deceduto per schiacciamento o per una caduta. Ora gli agenti stanno controllando i filmati di video sorveglianza della zona.