Marco Chiantese è morto folgorato a soli 35 anni, mentre faceva la doccia. La tragedia è accaduta lo scorso 15 aprile nella sua casa a Baia Verde, una frazione di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Il 35enne stava facendo la doccia, quando a seguito di una scarica elettrica, è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che un filo elettrico abbia provocato lo choc mortale.

A trovare il suo corpo senza vita, è stata la sua compagna. Non vedendolo tornare dal bagno, ha deciso di andare a controllare. È stato allora che ha fatto la tragica scoperta. Il corpo di Marco Chiantese giaceva a terra privo di sensi. La donna ha pensato ad un malore ed ha allertato i soccorsi. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 35enne. È morto sul colpo.

Dopo la disposizione dell’autopsia, la salma è stata riconsegnata alla famiglia, che ha potuto celebrare il funerale di Marco nella giornata di ieri, 20 aprile. Le esequie si sono svolte nella chiesa di San Massimo e Santa Maria Goretti a Licola, frazione del Comune di Pozzuoli.

Una folla commossa si è riunita per salutarlo e ricordarlo per l’ultima volta.

Dopo la tragica notizia, diffusa lo scorso 15 aprile, sul web sono apparsi numerosi post di amici e parenti, che hanno voluto mostrare cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Di te conservo il ricordo di un bravo ragazzo, compagno di scuola, o meglio, di classe alle superiori, oltre che un vicino di casa quando andavamo a scuola in autobus in inverno e con lo scooter con le mattinate di sole. Appena ho appreso questa notizia mi son passati nella testa tanti ricordi. Riposa in pace amico mio, la vita a volte è ingiusta e lo è stata con te.

Anche la compagna Claudia ha pubblicato uno straziante post sui social: