Il poliziotto che era alla guida della volante che ha travolto Marco Dongu, è ora indagato per omicidio colposo

Si chiamava Marco Dongu il giovane di soli 26 anni che nella serata dello scorso 26 settembre, a seguito di un terribile impatto contro una volante della Polizia Stradale, ha perso tragicamente la vita. Un dolore immenso che ha colpito tutta la città di Caserta, dove il ragazzo viveva e in tantissimi lo conoscevano e amavano. Il poliziotto che era alla guida è ora indagato.

Il fatale schianto si è verificato come detto nella serata dello scorso mercoledì a Caserta, più precisamente sulla Variante Anas, all’altezza dello svincolo per Tuoro – Stadio.

Marco era a bordo della sua Yamaha R1, una motocicletta di grossa cilindrata, e stava tornando a casa a Caserta da Santa Maria Capua Vetere.

All’improvviso una volante della Polizia lo ha travolto in pieno, facendolo cadere rovinosamente a terra e uccidendolo sul colpo. Inutile ogni tentativo di salvataggio da parte dei soccorritori medici.

La volante era impegnata in un inseguimento

La volante che ha provocato l’incidente, come si è appreso, era impegnata in un inseguimento a dei rapinatori che avevano appena compiuto un furto in una tabaccheria della zona.

L’ipotesi è che il conducente della pattuglia abbia tentato una manovra azzardata e ad alta velocità, senza rendersi conto del transito della moto di Marco Dongu.

Ora il poliziotto, un 24enne con non molta esperienza, risulta indagato per omicidio colposo nell’indagine aperta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere.

Il magistrato, come avviene in occasioni spiacevoli come questa, ha disposto il sequestro della salma, che verrà sottoposta ad esame autoptico.

Lo strazio per la morte di Marco Dongu

La notizia della morte del 26enne si è diffusa subito in tutta Caserta, dove Marco era conosciuto e ben voluto da tutti. In passato aveva collaborato con Goldwebtv occupandosi della Casertana, coronando il suo sogno da cronista sportivo.

Inoltre era stato candidato alle amministrative nella lista del candidato sindaco Pio Del Gaudio e, come riportato da alcune testate locali, si era laureato in Economia e Commercio solo pochi mesi fa.

Enorme il dolore della sua famiglia. Soprattutto quello del papà Salvatore, Vigile del fuoco presso la locale stazione.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio arrivati da amici, parenti e semplici conoscenti. Un sentito pensiero è arrivato anche da parte del comune stesso: