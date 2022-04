Marco Occhetti era stata la voce della band italiana dal 1986 al 1994, portando in giro per il mondo hit come Anima Mia. Aveva 62 anni

Un lutto terribile ha colpito negli utlimi giorni il mondo della musica italiana. Marco Occhetti, conosciuto nel mondo dell’arte con lo pseudonimo di Kim ed ex voce del famoso gruppo de I Cugini di Campagna, è morto per arresto cardiaco a soli 62 anni. A darne il triste annuncio ci ha pensato la figlia Giulia.

Ringrazio tutti per i messaggi che gli avete scritto. Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo.

Queste le parole della donna, che ha affidato ai social l’addio pubblico per suo papà e i ringraziamenti a tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza in questo momento difficile.

Il cantante si è spento per sempre all’età di 62 anni, nella serata di venerdì scorso, il 22 aprile 2022, per un arresto cardiaco. I funerali si sono svolti, di fronte ad amici e parenti, nel pomeriggio di ieri nella chiesa di Fiano Romano, piccolo comune in provincia di Roma in cui risiedeva.

Il percorso di Marco Occhetti con i Cugini di Campagna

L’ingresso di Marco Occhetti nella band de I Cugini di Campagna è avvenuto nel 1986, quando prese il posto di Paul Manners.

Da quando è arrivato lui, i maggiori successi della band sono diventate delle vere e proprie hit, pensiamo solo ad Anima Mia, capaci di conquistare il pubblico non solo italiano, ma anche estero.

Il cantante abbandonò il gruppo nel 1994, quando a sostituirlo arrivò Nick Luciani, che poi a sua volta venne sostituito nel 2004 da Daniel Colangeli, salvo tornare di nuovo in gruppo nel marzo del 2021.

Nel 2017, in una toccante intervista rilasciata a Il Messaggero, Marco Occhetti raccontò l’oblio in cui era caduto dall’abbandono della sua ex band.