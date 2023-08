Un incidente drammatico è avvenuto ieri in Lombardia, più precisamente sulla strada statale 237, in prossimità di Caino in provincia di Brescia. Un Fiat Fiorino ed una motocicletta si sono scontrati frontalmente e purtroppo per il conducente del veicolo a due ruote, Marco Pancaldi, non c’è stato nulla da fare. Aveva solo 30 anni la vittima ed era originaria di Montichiari, dove gestiva una concessionaria.

Continua a crescere il numero delle vittime di incidenti stradali in Italia nel 2023. La bella stagione in particolare, purtroppo, sta vedendo diversi motociclisti perdere la vita mentre viaggiano in sella ai loro mezzi a due ruote.

L’ultimo drammatico scontro del genere è avvenuto nel pomeriggio di ieri in Lombardia, più precisamente sulla strada statale 237, in prossimità di Caino in provincia di Brescia.

Marco Pancaldi, un ragazzo di soli 30 anni originario di Montichiari, era in sella alla sua Benelli e stava affrontando una semicurva. All’improvviso si è trovato davanti un furgoncino Fiat Fiorino e né lui, né l’altro conducente sono riusciti a far qualcosa per evitare lo schianto frontale.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori medici, a bordo delle ambulanze e anche di un elisoccorso, ma per il giovane motociclista non c’era già più nulla da fare.

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso e cercheranno di stabilire ora l’esatta dinamica dell’incidente.

Il dolore per la morte di Marco Pancaldi

Marco Pancaldi come detto viveva a Montichiari, dove tutti lo conoscevano poiché era proprietario di una concessionaria di auto e moto.

Le moto e i motori in generale erano la sua passione fin da quando era bambino e, con impegno e determinazione era riuscito a trasformarla nel suo lavoro.

Moltissimi i messaggi di cordoglio, stima e affetto che sono apparsi sui social fin dai primi momenti successivi all’incidente.

Con Marco ci conoscevamo per la passione in comune: le due ruote e i motori. Quando sono stato informato sono rimasto incredulo e senza parole. Un abbraccio alla mamma Valeria.

Queste le parole del primo cittadino di Montichiari, Marco Togni, che come molti altri ha mostrato tutta la sua vicinanza alla mamma di Marco, che qualche tempo fa aveva perso anche suo marito, il papà del ragazzo.