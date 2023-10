Il dolore della mamma di Marco Pancaldi ancora oggi non si placa. Lo scorso 11 agosto suo figlio è morto dopo essere stato travolto da un furgoncino guidato da un uomo sotto effetto di stupefacenti. A tentare di salvarlo c’era un ciclista, del quale poi si erano perse le tracce. Oggi, la donna ha pubblicato un appello sui social con l’intenzione di rintracciarlo e dirgli ‘grazie’.

La stagione estiva che si è appena conclusa ha portato co se, purtroppo, decine di vittime di incidenti stradali, che hanno coinvolto spesso ragazzi o ragazze molto giovani, che viaggiavano a bordo di moto o scooter.

Uno particolarmente tragico è avvenuto lo scorso 11 agosto sulle Coste di Sant’Eusebio a Caino, nel bresciano, dove a morire era toccato ad un giovane di soli 30 anni, Marco Pancaldi.

Lui era a bordo della sua moto, una Benelli, quando all’improvviso è stato travolto in pieno e frontalmente da un furgoncino bianco.

Alla guida del mezzo c’era un uomo della zona di 48 anni, che a seguito dei controlli delle forze dell’ordine è risultato positivo a diverse sostanze stupefacenti come metadone, cocaina, oppiacei e cannabinoidi.

Ad oggi l’uomo si trova agli arresti domiciliari ed è accusato di omicidio stradale.

L’appello della mamma di Marco Pancaldi

Prima che arrivassero i soccorritori sul luogo dell’incidente, il primo ad accorgersi di quanto era successo e a soccorrere Marco era stato un ciclista che passava di lì per caso.

Purtroppo la tempestività del suo intervento non era servita ad evitare il tragico epilogo, ma la mamma di Marco non vuole dimenticare o ignorare chi è stato vicino a suo figlio in quei suoi ultimi terribili momenti.

La signora oggi chiede a chiunque di segnalarle chi sia quella persona, perché semplicemente vuole dirgli ‘grazie’. Ecco le parole di Valeria Balasina Pancaldi, scritte in un toccante post sui social: