Montecassiano, Marco Staffolani muore in casa di amici a seguito di un malore, i dettagli

Nel corso delle ultime ore è giunta la trista notizia di Marco Staffolani, ragazzo di 29 anni originario di Montecassiano. Il ragazzo è morto in casa di alcuni suoi amici dove insieme stavano guardando una partita. Il decesso è avvenuto all’improvviso e si ipotizza che possa essere stato causato da un infarto.

Marco Staffolani muore a 29 anni a seguito di un malore improvviso. Nel momento del triste accaduto il 29enne si trovava in casa di suoi amici a guardare la partita Roma-Milan. Il giovane si è sentito male poco dopo la mezzanotte. Alla luce di questo i suoi amici hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Marco Staffolani è un ragazzo di 29 anni, originario di Montecassiano, un comune di circa 7000 abitanti situato in provincia di Macerata ma viveva a Camerino con la sua fidanzata. Mentre era in compagnia dei suoi amici, il ragazzo è deceduto all’improvviso.

Alla luce del suo malore, i soccorsi sono arrivati tempestivamente sul posto ma in vani sono stati i numerosi tentativi di mantenerlo in vita. Attualmente non siamo a conoscenza degli effettivi motivi che avrebbero potuto causa il decesso del giovane. Tuttavia si ipotizza che potrebbe essere stato un infarto.

I paramedici hanno constato la morte di Marco Staffolano e hanno traferito la sua salma presso l’obitorio dell’ospedale di Macerata in attesa che venga effettuata l’autopsia per confermare l’ipotesi dell‘infarto come causa del suo decesso.

Le parole dei sindaco Leonardo Catena su Marco Staffolani

Nel frattempo amici e colleghi del giovane si uniscono al dolore della sua famiglia mostrandogli tutto il loro cordoglio e sostegno. Anche il sindaco del comune Leonardo Catena ha deciso di porre il suo ultimo addio al ragazzo spendendo alcune parole sul suo conto: