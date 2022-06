Marco Verratti alloggiava nella villa ibizenca di Ronaldo e dei malviventi lo hanno rapinato portando via oltre tre milioni di euro

La categoria dei calciatori continua ad essere particolarmente presa di mira dai ladri. Il centrocampista del Paris Saint Germain e della nazionale italiana, Marco Verratti ha subito un furto mentre si trovava in vacanza ad Ibiza. Il bottino, stando alle prime indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro.

Credit: marco_verratti92 – Instagram

Si allunga la lista dei calciatori famosi derubati. Negli ultimi anni questa categoria sembra essere quella maggiormente presa di mira da malviventi.

Cristiano Ronaldo, ad esempio, mentre giocava in Italia ha subito un furto nella sua casa di Madeira, in Portogallo. Era l’ottobre del 2020 e Approfittando di una porta sul retro rimasta aperta, un malintenzionato si è introdotto nell’enorme villa a sette piani del campione juventino, situata in una delle vie centrali di Funchal.

In quel momento in casa c’erano i domestici, ma nessuno si è accorto degli intrusi che, nonostante tutto, avevano portato via solo una maglia autografata del campione.

Nell’autunno scorso, poi era toccato a Salvatore Sirigu e Albin Ekdal, entrambi della Sampdoria, Sensi e Vidal dell’Inter e Muriel dell’Atalanta.

Uno dei più gravi, durante l’inverno scorso, è avvenuto a casa di Angel Di Maria. Il calciatore argentino che molto probabilmente l’anno prossimo giocherà nella Juventus, mentre giocava una partita di campionato con il PSG è stato sostituito dal suo allenatore Pochettino. Quest’ultimo lo ha poi informato in prima persona che dei ladri erano entrati in casa sua, avevano legato sua moglie e i figli, per poi svaligiare la casa.

Rubati tre milioni a Marco Verratti

L’ultimo ad essere “ripulito” è stato Marco Verratti. Il calciatore italiano in queste settimane si trova in vacanza ad Ibiza insieme a sua moglie, la modella Jessica Aidi. Entrambi alloggiano in una villa nella parte sud dell’isola, che si è scoperto appartenere a Ronaldo, l’ex campione di Inter, Barcellona e Real Madrid.

Approfittando della casa vuota, dei ladri sono entrati in azione ed hanno messo a segno un colpo “milionario”.

Tra gioielli e denaro in contanti, i quotidiani spagnoli parlano di una refurtiva di circa tre milioni di euro.

Al momento non sono giunte dichiarazioni da parte del centrocampista di Manoppello, né di nessuno del suo entourage. La Guardia Civil sta indagando, ma al momento non sono stati rintracciati i responsabili del furto.