Si chiamava Maria Carmela Capaldo la donna di 62 anni, che nella serata di sabato 27 gennaio ha perso il controllo del suo veicolo ed è finita contro il muro di uno stabilimento. I medici intervenuti per lei non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso.

Gli agenti intervenuti sul posto, allertati dai passanti che si sono resi conto della gravità della situazione, hanno subito avviato le indagini del caso, per capire cosa è successo.

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto intorno alle 21, di sabato 27 gennaio. Precisamente lungo la strada Statale 7, che si trova in località Pratola Serra, alle porte della città di Avellino.

Maria Carmela era una 62enne che viveva a Pagani, ma era originaria di Novera Inferiore. Era molto conosciuta ed infatti la sua scomparsa, ha gettato dolore e sconforto nei cuori di tutti. In tanti la stanno ricordando con dei post sui social.

Quella sera era alla guida della sua macchina. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada. Purtroppo ha finito la sua corsa contro un muro.

I passanti hanno subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Questi ultimi hanno chiesto l’aiuto dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberarla dalle lamiere del suo veicolo.

Il decesso di Maria Carmela Capaldo e l’ipotesi al vaglio degli inquirenti

Quando i Pompieri l’hanno affidata ai sanitari, per lei purtroppo non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Gli agenti intervenuti, al momento stanno lavorando per capire cosa è accaduto. Dopo aver preso i rilievi, hanno al vaglio una nuova ipotesi. Sarebbe proprio che la donna ha perso il controllo dell’auto, perché un’altra macchina le avrebbe tagliato la strada.

Ovviamente questa è solo una possibilità, sul quale stanno lavorando gli inquirenti. Tuttavia, saranno solo le prossime ore a dare delle risposte concrete su cosa è successo.