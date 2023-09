Maria David ha perso la vita a soli 42 anni per salvare i suoi cavalli dagli incendi divampati lo scorso 22 settembre in Sicilia. La donna si trovava a Mazzaforno, poco distante da Cefalù, in un maneggio privato, quando è rimasta prigioniera delle fiamme. Voleva solo portare in salvo i suoi amici a quattro zampe.

I soccorritori hanno trovato il suo corpo semi-carbonizzato e ormai privo di vita. Maria David si trovava nel maneggio di proprietà insieme al suo papà e a suo fratello. La donna è forse rimasta vittima della scarsa visibilità e dei fumi.

Sono 750 le persone evacuate dalla zona in via precauzionale, a causa degli incendi che hanno colpito la Sicilia. La rabbia sui social accresce attraverso i numerosi messaggi pubblicati. Gli amici di Maria sono increduli e hanno scelto di salutarla con post strazianti:

A te che non ha esitato con la tua mano assassina causando la morte della giovane Maria David che ha sacrificato la propria vita per salvare i suoi cavalli, a te che hai distrutto senza pietà ciò che la natura ci ha offerto seminando panico e terrore (…) Riposa in pace giovane ed innocente creatura.

Anche il Primo Cittadino di Cefalù ha voluto lasciare un pensiero per la 42enne, sottolineando la situazione che ha messo in ginocchio il comune. Per 12 ore le fiamme hanno bruciato ettari di bosco, danneggiato case ed alberghi e messo fine alla vita di una donna che voleva solo salvare i suoi amici a quattro zampe dalle fiamme.

Tutto ciò è inaccettabile, specie se si pensa che i roghi erano partiti ieri sera dal vicino comune montano di Gratteri e che si sono propagati per centinaia e centinaia di metri, arrivando sino al mare.

Il peggio a Cefalù è ora passato, ma gli abitanti si sono ritrovati in ginocchio, di fronte a danni importanti e alla perdita della cara Maria David. Non è la prima volta che la Sicilia viene colpita dai roghi.