A settembre scorso, in occasione del suo compleanno, Mariaelena Di Sabatino aveva organizzato una festa di addio per tutti gli amici

Molto commovente la storia di Mariaelena Di Sabatino, una 46enne di Giulianova, che purtroppo è scomparsa nella giornata di mercoledì, dopo una lunga battaglia con una malattia che non le ha lasciato scampo. A settembre, consapevole del suo imminente destino, aveva voluto dare una festa in spiaggia per creare un ultimo ricordo felice insieme alle persone a cui voleva bene e che amava.

Si sono celebrati nella mattinata di oggi, nella chiesa di San Pietro Apostolo a Giulianova, i funerali di Mariaelena Di Sabatino.

Il nome di questa donna a molti non dirà nulla, ma la sua storia ha commosso chiunque ne sia venuto a conoscenza.

Nata e cresciuta nella sua Giulianova, nel teramano, Mariaelena si era trasferita a Parma da qualche anno e lì si era costruita la sua vita.

Poi la vita ha deciso di metterla davanti ad un ostacolo invalicabile. Una malattia che purtroppo non le ha dato possibilità di vittoria.

Mercoledì scorso, mentre era ricoverata all’ospedale Mazzini di Teramo, Mariaelena si è spenta per sempre. Lasciando nel dolore più straziante il papà, la mamma, la sorella e i tantissimi amici che ora la ricordano con parole di stima e affetto eterni.

La festa di addio di Mariaelena Di Sabatino

Mariaelena Di Sabatino era perfettamente cosciente di quello che purtroppo le stava per accadere. Invece di abbattersi, però, ha deciso di vivere gli ultimi momenti al meglio delle possibilità, non sprecando nemmeno un attimo di felicità e accumulando più ricordi belli possibili.

Lo scorso 17 settembre, in occasione del suo 46esimo compleanno, infatti, la donna aveva organizzato un meraviglioso party in spiaggia, invitando tutti coloro che avevano reso bella la sua vita.

Voleva salutarli per un ultima e felice volta, donando loro un ultimo ricordo e prendendone uno altrettanto bello per se stesso, da portare con sé.

Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio e le manifestazioni di affetto per Mariaelena. Jwan Costantini, sindaco di Giulianova e amico di Elena, sul proprio profilo Facebook ha scritto: