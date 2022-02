C’è un nuovo drammatico aggiornamento sulle condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice, la nipote di Nonna Margherita anziana signora star dei social. Purtroppo la sua situazione è peggiorata notevolmente e i medici hanno deciso di ricoverarla in terapia intensiva.

Da ormai diversi giorni in tanti sono preoccupati per quello che sta vivendo la ragazza. Infatti la nonna cerca di informare sempre i suoi follower sugli aggiornamenti.

Mariagrazia è stata ricoverata lo scorso 11 febbraio, al Saint Thomas’ Hospital di Londra, dove vive e lavora. In alcune storie sul suo profilo Instagram ha raccontato il motivo dietro il suo malessere.

La giovane influencer ha detto che ha iniziato ad accusare uno strano dolore al petto. Credeva fosse dovuto ad un colpo di freddo, ma in pochi giorni le sue condizioni sono peggiorate. Per questo dopo una visita al pronto soccorso, i medici hanno deciso di ricoverarla.

In un primo momento era nel reparto di Cardiologia, affinché potesse essere sottoposta a tutti gli esami del caso. Nel giorno di San Valentino la ragazza ha anche scherzano sul fatto che passava la festa degli innamorati in ospedale.

Tuttavia, negli ultimi giorni Mariagrazia è scomparsa dai social, poiché le sue condizioni sono peggiorate. Nonna Margherita vista la grande preoccupazione dei follower, pubblica spesso degli aggiornamenti.

Il nuovo aggiornamento della signora sulle condizioni di Mariagrazia Imperatrice

Ho appena saputo che Mariagrazia è passata dalla Cardiologia alla Terapia Intensiva per una crisi avuta durante la notte. Vi chiedo tanto amore e se potete una preghiera alla Madonna delle Grazie.

Nonna Margherita ha avuto tanto successo sul web proprio grazie alla sua simpatia ed alle sue ricette. Anche la nipote è riuscita ad arrivare ad un numero elevato di follower.

Mariagrazia in questo momento sta vivendo una situazione particolare. Infatti in tanti sono in ansia per lei. I suoi tanti fan le scrivono spesso dei messaggi per darle forza, ma la signora è l’unica che può dare degli aggiornamenti sulle sue condizioni.