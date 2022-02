Nuovo messaggio da parte di Nonna Margherita, ma questa volta non è per le condizioni di salute della nipote

Nonna Margherita in queste ultime ore ha voluto fare un nuovo appello per la nipote Mariagrazia Imperatore, ma questa volta non è per le sue condizioni di salute. L’anziana signora star del web, ha voluto raccontare ciò che sta accadendo alla ragazza.

Sono ore di angoscia e disperazioni quelle che sta vivendo la giovane. Purtroppo dallo scorso 11 febbraio è ricoverata al St Thomas’ Hospital, di Londra, dove vive e lavora.

La ragazza sul suo profilo social ha raccontato ai suoi follower che ha iniziato ad accusare uno strano dolore al petto. Credeva che fosse dovuto ad un colpo di vento, ma poco dopo le sue condizioni sono peggiorate.

I medici hanno scelto di ricoverarla nel reparto di Cardiologia. Infatti proprio la nonna che si è detta molto preoccupata per la situazione di Mariagrazia, ha chiesto a tutti di fare una preghiera. In un primo momento si temeva anche per la sua vita.

Nelle ultime ore, l’anziana signora ha voluto scrivere un nuovo messaggio sulla sua pagina Facebook, per informare tutti sugli aggiornamenti della nipote. La donna ha scritto:

Non ci sono ancora novità rispetto alla salute di Mariagrazia, non appena le avremo vi faremo sapere.

Il nuovo appello di Nonna Margherita su ciò che sta vivendo la nipote

La nonna di 84 anni si dice molto dispiaciuta perché la ragazza visto ciò che sta vivendo, ha chiesto di poter incontrare il padre, con cui non ha un rapporto.

Nel suo post Margherita ha scritto: “Non c’è cosa più triste di stare male e desiderare un padre e nonostante lui sappia, ha detto che per lui può anche morire!” La stessa Mariagrazia sul suo profilo ha raccontato del rapporto burrascoso che ha con l’uomo. La ragazza nelle storie ha detto:

