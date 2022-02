Sono ancora ore di ansia e di apprensione per la giovane influencer Mariagrazia Imperatrice. Nonna Margherita ha voluto informare i suoi fan della situazione delicata della ragazza, visto che sono già diversi giorni che è ricoverata, ma ancora non è fuori pericolo.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti sono molto preoccupati per le condizioni di questa giovane. Ora è ricoverata nel reparto di Cardiologia. L’anziana signora star del web, ogni giorno informa tutti su ciò che sta accadendo.

Mariagrazia Imperatrice è la nipote di Nonna Margherita ed entrambe grazie alla loro simpatia e alle loro mille avventure, sono diventate molto conosciute sui social.

La giovane influencer, lo scorso 11 febbraio ha informato tutti i suoi follower del ricovero al Saint Thomas’ Hospital di Londra, dove lavora a e vive. In alcune storie ha detto che ha iniziato ad accusare uno strano dolore al petto.

CREDIT: FACEBOOK

Inizialmente credeva che il malore fosse dovuto a causa di un colpo di vento. Però visto che non passava e la situazione peggiorava giorno dopo giorno, i medici hanno deciso di ricoverarla nel reparto di Cardiologia.

In un primo momento la sue condizioni non sembravano essere gravi. Però una sera ha avuto una strana crisi e i medici hanno deciso di ricoverarla in terapia intensiva. È rimasta in quel reparto per diverse ore, ma subito dopo hanno deciso di trasferirla nuovamente in Cardiologia.

Il nuovo aggiornamento della Nonna su Mariagrazia Imperatrice

Nonna Margherita ha scritto un nuovo post sui social, per informare tutti del nuovo bollettino medico dell’amata nipote. Sembrerebbe che la cura non stia portando ai risultati sperati e la signora dice che non mangia e che sta molto male per la ragazza. Nel messaggio ha scritto:

Ho appena saputo che la terapia di Mariagrazia non sta funzionando e che ieri notte è stata male. Oggi i medici proveranno a cambiare terapia in modo da vedere come reagisce il corpo.

CREDIT: FACEBOOK