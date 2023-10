Marialuisa Belloni si è battuta per tre anni nel tentativo di dare giustizia a suo figlio Mauro, trovato morto in un cantiere nel 2020

Si è spenta all’età di 72 anni la signora Marialuisa Belloni. La donna, insieme al marito, negli ultimi anni aveva portato avanti una battaglia legale per dare giustizia al figlio, il professore Mauro Pamiro, trovato morto in un cantiere di Crema nel giugno del 2020. Poche settimane fa il processo si era chiuso con un nulla di fatto.

Una vicenda che fece molto parlare è quella datata giugno del 2020, quando il corpo senza vita di un professore di soli 44 anni, Mauro Pamiro, venne rinvenuto in un cantiere a Crema, in provincia di Cremona.

Fu un vero e proprio giallo inizialmente, con i dubbi degli inquirenti sul fatto che si fosse trattato di una caduta accidentale da un ponteggio o se qualcuno lo avesse spinto giù provocando la caduta fatale.

Indagata dalla Procura come atto dovuto, per il reato di omicidio volontario, era stata la moglie del professore, Debora Stella.

Inizialmente la procura aveva intenzione di archiviare il caso come morte accidentale, ma i genitori di Mauro si opposero e fecero aprire un processo che si è concluso proprio qualche settimana fa.

Tutti gli elementi raccolti, sia sul luogo del ritrovamento del corpo, sia durante gli esami cadaverici e autoptici, tuttavia, hanno convinto i giudici a smontare la tesi di omicidio e confermare quella di morte accidentale.

L’addio a Marialuisa Belloni

Ad accompagnare la signora Marialuisa Belloni e il suo ex marito, il signor Franco Pamiro, in questa battaglia legale, gli avvocati Pierluigi Tizzoni e Antonino Andronico.

Il dolore per la morte del figlio, unita alla delusione per non essere riuscita, a suo modo di vedere, a dargli giustizia, ha portato Marialuisa BElloni a compiere un gesto estremo.

Nei giorni scorsi ha deciso di togliersi la vita, proprio in casa dell’ex marito, ponendo così fine alle sue sofferenze.

Ad annunciare il tragico evento, proprio l’ex marito con un post straziante sui social. Ecco le sue parole:

Oppressa dall’immenso dolore per la tragica perdita del figlio Mauro, ci ha lasciato prematuramente anche la mamma della quale ricordiamo la generosissima magnanimità d’animo.

Nella mattinata di oggi, giovedì 26 ottobre, nella chiesa parrocchiale della SS. Trinità a Crema, si è celebrato il funerale.