Emerse testimonianze sul caso di Mariangela Formica, la 54enne investita dal padre Vincenzo. L’uomo è accusato di aver messo fine alla vita della figlia, volontariamente, a seguito di una discussione.

A confermare le accuse, sono arrivate anche le testimonianze dei vicini di casa. Questi hanno raccontato agli inquirenti che l’86enne ha investito la figlia e poi è rimasto a guardare, senza intervenire per salvarla. Hanno udito le grida di Mariangela Formica, troppo distanti per far capire loro che stesse per succedere qualcosa di brutto.

Abbiamo sentito urla femminili, ma non riuscivamo a capire cosa stesse accadendo. Ci siamo avvicinati al cancello dell’abitazione vicina alla nostra e abbiamo sentito un tonfo molto forte, poi le grida sono cessate. Eravamo comunque troppo distanti.

Due vicini si sono poi avvicinati a Mariangela e si sono subito resi conto delle sue gravi condizioni. Hanno raccontato che era malridotta, il viso tumefatto e un braccio rotto. Anche le gambe avevano lividi e i suoi jeans si erano strappati. Sono stati propri i testimoni a riferire che, in quei spaventosi istanti, il padre non avrebbe fatto nulla per aiutare la figlia.

L’interrogatorio del padre 86enne di Mariangela Formica

L’anziano padre, tuttavia, durante l’interrogatorio ha riferito che si è trattato solo di un incidente, ma non è ciò che credono gli inquirenti. Le indagini si sono concentrate soprattutto sulla situazione familiare. È emerso che Mariangela aveva deciso di prendere con se la madre malata, che aveva bisogno di assistenza e la sua scelta aveva scatenato le liti con il padre. Liti che erano sempre state presenti nel rapporto tra padre e figlia, anche negli anni passati.

I vicini hanno anche riferito agli inquirenti che l’86enne, inizialmente, avrebbe provato a fingere di non sapere chi poteva aver investito la figlia, per poi lasciarla in strada in quelle condizioni.