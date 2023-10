Incidente in via Braccianese, a tre giorni dall'accaduto il marito di Mariangela Palozzi è ancora in condizioni gravissime

Gli agenti in queste ore stanno ancora lavorando incessantemente per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro in cui purtroppo è deceduta Mariangela Palozzi. Una giovane mamma di 39 anni, che era in auto con il marito ed i suoi due bambini.

L’uomo ed i piccoli si trovano ancora ricoverati in ospedale, in condizioni molto gravi. I medici stanno cercando di fare il possibile per tenerlo in vita.

I fatti sono avvenuti nella giornata di domenica 15 ottobre. Precisamente lungo via Braccianese, a metà strada tra Osteria Nuova e Colle Salario, nella città di Roma. L’intera famiglia era a bordo di una Lancia Y.

Non è ancora chiaro dove erano diretti, ma molto probabilmente dopo aver passato la domenica insieme, stavano rientrando a casa, per organizzare la settimana.

Il padre alla guida della macchina, da ciò che è emerso ha fatto una manovra per svoltare a sinistra. Però è proprio a questo punto che un altro uomo alla guida di una Jeep li ha travolti sul lato passeggero.

Mariangela a causa del violento impatto tra i due veicoli, purtroppo è deceduta praticamente sul colpo. I sanitari intervenuti per lei non hanno potuto fare altro che constatare il suo straziante decesso. Troppo gravi i traumi riportati per lei.

Le condizioni del marito e dei figli di Mariangela Palozzi

Il marito trovato anche lui in gravissime condizioni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, di Roma. A distanza di due giorni però, le sue condizioni non risultano ancora essere migliorate al punto tale da considerarlo fuori pericolo.

I figli di 11 e 7 anni, si trovato anche loro al nosocomio dei Gemelli. Nessuno dei due dovrebbe essere ora in pericolo di vita.

L’uomo di 55 anni che era alla guida della Jeep, era con la figlia. Entrambi hanno avuto bisogno di cure mediche. Tuttavia, dagli accertamenti di routine, potrebbe essere iscritto sul registro degli indagati, per il reato di delitto stradale. Saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete sull’accaduto.