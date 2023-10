Una tragedia immane è quella avvenuta questa mattina a Bellizzi, in provincia di Salerno. Marika e Pierpaolo, due fidanzati di 22 e 26 anni, hanno perso la vita in un brutto incidente stradale che ha visto coinvolto la moto sulla quale viaggiavano loro due e altri tre mezzi. Inutili per loro i soccorsi.

Uno schianto violentissimo che purtroppo ha portato via due giovanissimi, è avvenuto questa mattina a Bellizzi, piccolo comune della provincia di Salerno.

Intorno alle 11:00 di questa mattina, una motocicletta con a bordo due giovani, mentre stava transitando su via delle industrie, la strada provinciale ex s.s. 164, si è scontrata violentemente contro altre tre vetture.

La situazione è apparsa gravissima fin dall’inizio ed effettivamente si è rivelata drammatica.

Marika Capacchione, una giovane di Bellizzi che proprio oggi compiva il suo 22esimo compleanno, e il suo fidanzato Pierpaolo De Martino, 26enne di Montecorvino Rovella, hanno perso entrambi la vita.

La ragazza si è spenta praticamente sul colpo. Mentre De Martino, trasportato in condizioni critiche all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, è morto poche ore dopo per i gravi traumi riportati nell’impatto e nella caduta dalla moto.

La notizia della morte di Marika e Pierpaolo è circolata subito nella zona ed ha provocato dolore e shock alle rispettive famiglie e a tutti coloro che li conoscevano.

Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.

Mimmo Volpe, sindaco di Bellizzi, dopo aver appreso della morte di Marika, ha subito scritto:

Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore. Non è possibile morire a 22 anni per un tragico incidente stradale. Marika compiva oggi gli anni per il suo compleanno. Con il suo giovane amico Pierpaolo, anche lui molto grave, stamattina si sono scontrati con la propria moto con tre auto che percorrevano la strada Provinciale ex s.s.164 per Montecorvino Rovella. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi.