Un lutto molto grave ha colpito nelle scorse ore il mondo dello sport italiano e in particolare la famiglia di uno degli esponenti più vincenti e importanti degli ultimi anni. Cesare. fratello maggiore di Mario Cipollini, è infatti scomparso all’età di 64 anni. Ad annunciarlo, senza spiegare le cause del decesso ma dedicandogli semplicemente parole di amore e stima, è stato lo stesso Mario, tramite un post su Instagram.

Si è spento all’età di 64 anni Cesare Cipollini, volto e nome noti del ciclismo italiano e mondiale, che ha corso da professionista dal 1978 al 1990.

Aveva avuto modo di mostrare le sue straordinarie doti fin da quando faceva ancora parte della categoria Juniores. In quegli anni vinse 8 gare e venne anche selezionato per far parte del quartetto italiano dell’inseguimento in pista. Insieme a lui c’erano Giuseppe Saronni, Rino De Candido e Sandro Callari e insieme stabilirono il record del mondo.

Passò professionista come detto nel 1978 con la Magniflex-Torpado e corse gare ufficiali fino al 1990. I successi più prestigiosi sono la vittoria del Giro Dell’Emilia del 1983 e svariati piazzamenti nelle classiche italiane.

Ad annunciare il decesso di Cesare ci ha pensato suo fratello minore, vera leggenda del ciclismo mondiale, Mario Cipollini.

Su Instagram il “Re Leone”, così era soprannominato Mario durante gli anni in cui dominava le corse di tutto il mondo, ha pubblicato una foto storica di suo fratello aggiungendo in didascalia una dedica molto tenera e toccante. Ecco le sue parole:

Mio Fratello Cesare se ne andato. La mia mente fugge a ricercare i momenti belli, questa foto ha un significato immenso per me, era appesa in una sala ornata di Coppe e di Trofei. La foto in questione ritrae Cesare a fianco di Giuseppe Saronni.. Questa foto mi riporta al mio intimo… quando da piccolo (9 anni di differenza) mi sentivo così orgoglioso di avere un fratello Campione! La mia è stata un’infanzia da fan nei suoi confronti.. dai viaggi per seguirlo nelle gare, ad osservarlo in ogni momento. Ho ancora i ricordi di quando preparava la sua bici… o quando preparava la valigia per andare al Giro d’Italia.. e lo vedevo come un Super Eroe. Fai buon viaggio Cesare. Riposa in Pace!