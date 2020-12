Si è spento all’età di 81 anni ad Arcugnano, nel vicentino, Mario Maraschi. La Genova di sponda blucerchiata lo ricorda per un fantastico goal siglato in rovesciata in un derby disputato contro il Grifone. Una prodezza di rara fattura tecnica che pareggiò i conti sotto la Lanterna. In un messaggio di cordoglio e affetto, la Sampdoria ha voluto celebrare l’ex calciatore rispolverando quell’episodio, accaduto a tempo quasi scaduto.

Mario Maraschi: le casacche vestite

Mario Maraschi aveva dato avvio alla sua carriera tra le fila della Pro Vercelli, poi proseguita vestendo le casacche di Milan, Lazio, Bologna, Fiorentina, Vicenza e Cagliari.

La commemorazione fissata per il match al cospetto del Milan

Con la Viola conquistò uno storico Scudetto (campionato 1968/1969 con Bruno Pesaola in panchina), mentre in Liguria ha vissuto sia i momenti più belli che quelli più brutti sul rettangolo di gioco: 14 reti in 61 presenze fanno il paio con il grave infortunio che subì a San Siro nel febbraio del 1976, in una partita contro il Diavolo.

La rottura del tendine d’Achille ne compromise l’ultima annata con la maglia dei doriani. Ed è in occasione del match fissato per domenica prossima (6 dicembre) contro i rossoneri di Stefano Pioli che la Samp ricorderà in maniera commossa l’ex bomber, autore della rovesciata da cineteca datata 1974.

Magia scolpita nella memoria

Il suo straordinario gesto atletico – scrive il club di Massimo Ferrero sui social network – permise nel marzo del 1974 di pareggiare il derby della Lanterna al minuto 89. La magia resterà scolpita nelle memorie – vissute e tramandate – di una tifoseria intera, quella sampdoriana, che, non più giovanissimo, lo accolse nel 1973.

Mario Maraschi: la doppia parentesi al Vicenza

Ad omaggiare Mario Maraschi sono pure i sostenitori del Vicenza, per cui ha totalizzato 116 apparizioni, suggellate da 32 gol, divise in due parentesi: nel biennio 1965-1967 e dal 1970 al 1972.