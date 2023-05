Aveva debuttato in serie C con il Treviso nel 1976: il trevigiano e il calcio dicono addio a Mario Valcarenghi

Un lutto improvviso e sconcertante ha colpito nella giornata di ieri la piccola comunità di Porcellengo, in provincia di Treviso. Mario Valcarenghi, 67 anni appena compiuti, ex calciatore professionista, allenatore e dirigente sportivo, oltre che impiegato di banca, ha avuto un malore mentre tagliava il giardino di casa. Si è accasciato improvvisamente al suolo e il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Del calcio faceva parte anche Mario Valcarenghi, anche se in palcoscenici certamente meno prestigiosi.

Da giovane aveva infatti debuttato anche tra i professionisti, indossando nel 1976 la maglia del Treviso, squadra che all’epoca militava in serie C.

La sua carriera poi non era decollata, ma comunque non si è praticamente mai allontanato dal calcio, facendo prima l’allenatore e poi il dirigente sportivo per il Postioma Porcellengo, società della sua città natale.

Parallelamente aveva lavorato come dipendente alla Veneto Banca.

La tragica morte di Mario Valcarenghi

Tutti a Porcellengo e in zona conoscevano Mario Valcarenghi e tutti apprezzavano il suo essere gentile e sempre disponibile.

Nei giorni scorsi, mentre era intento a tagliare l’erba nel prato di casa sua, purtroppo è successo l’impensabile.

Aveva ricevuto una telefonata dall’allenatore Gianluigi Furlan e, proprio mentre parlava con lui, ha avuto un malore.

Il 67enne ha smesso improvvisamente di parlare ed è crollato a terra. Il primo a soccorrerlo è stato suo figlio, che ha chiamato i soccorsi e che ha tentato lui stesso di rianimarlo.

Ogni tentativo, tuttavia, è risultato vano. Il cuore di Valcarenghi non ha mai più ripreso a battere.

Mario era un grande tifoso della Juventus. In tanti a Porcellengo hanno voluto rendere onore alla sua memoria, pubblicando sui social dei toccanti messaggi di cordoglio.

Lascia la moglie Lorena e i due figli Andrea e Marco. I funerali si terranno nella parrocchia di Porcellengo nella mattina di sabato.