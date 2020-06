Marito chiede il divorzio 3 giorni dopo il matrimonio: ha scoperto che la moglie era un uomo Marito chiede il divorzio dopo 3 giorni di matrimonio: ha scoperto che la moglie era un uomo ed è stato arrestato per frode

Una vicenda incredibile è avvenuta poche settimane fa in Indonesia, nel distretto di Kediri. Un marito, chiamato Muh ha chiesto il divorzio alla moglie, chiamata Mita, dopo soli 3 giorni di matrimonio. Ha scoperto che in realtà era un uomo. L’accaduto sul web, è diventato presto virale e tutti ne sono rimasti sorpresi.

Tutto è iniziato a maggio di quest’anno, quando i due si sono conosciuti su Facebook ed hanno iniziato a parlare sempre più spesso.

Un giorno alla fine, hanno deciso di incontrarsi e come riporta The Guardian, lui l’ha reputata: “bella e graziosa”. Da quel momento, non si sono più separati e si vedevano praticamente tutti i giorni.

Dopo due settimane di appuntamenti, Muh ha deciso di chiederle di sposarla e Mita ha accettato immediatamente senza esitare. Come è consuetudine da quelle parti, il giovane con i suoi genitori, è andato a trovare ed a portare la sua dote alla famiglia della sposa.

Hanno consegnato circa 20 milioni di rupie, che sono una somma molto notevole da quelle parti. Per questo, sono riusciti ad organizzare il matrimonio, nel giro di pochi giorni.

Le nozze sono state celebrate all’Ufficio per gli affari religiosi di Kediri e tutti gli invitati non hanno avuto sospetti sulla giovane, poiché ha avuto il volto coperto, come da tradizione, per tutto il tempo.

Quando sono tornati a casa, dopo la festa, Muh ha cercato di consumare con sua moglie, ma è stato rifiutato. I suoi dubbi sono iniziati ad arrivare la terza notte di matrimonio, dopo essere stato rifiutato di nuovo. Per questo, ha iniziato a fare delle indagini in giro ed ha scoperto che in realtà Mita era un uomo.

Ha subito avvisato la famiglia della truffa e quando è tornato a casa, per affrontare il ragazzo, di lui non c’erano più tracce. Non è ancora chiaro come abbia saputo di essere stato scoperto e sia riuscito a fuggire.

L’uomo, deluso e sconvolto, ha deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, che dopo diverse ricerche sono riuscite a trovare ed arrestare il venticinquenne, che si è rivelato essere ragazzo, chiamato Adi. Ovviamente, sono già state avviate tutte le pratiche per il divorzio.