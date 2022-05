Si chiamavano Ugo Beltrami, 49 anni e Silvia Ruscelli, 47 anni, il marito e la moglie che sono morti durante un incidente in moto, mentre erano in viaggio per andare al concerto di Vasco Rossi, a Trento.

Avevamo intrapreso un viaggio insieme ad alcuni amici, avevano trascorso la notte in un albergo di Dro e nel pomeriggio erano ripartiti, in sella alle loro moto, pronti per andare a sentire il loro cantante preferito.

Intorno alle 16:40 del pomeriggio, a causa di quella che si sospetta una manovra azzardata, all’altezza di Dro, i due avrebbero perso il controllo della moto, finendo schiantati contro un camion.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, sembrerebbe che il mezzo a due ruote si sia impennato, forse a seguito nel tentativo effettuato dal guidatore per evitare il drammatico incidente.

Sono stati gli stessi amici di Silvia e Ugo a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine e ai soccorritori del 118. Quest’ultimi hanno raggiunto il posto in breve tempo, insieme agli agenti dei Carabinieri e agli uomini dei vigili del fuoco di Dro ed Arco. Sul posto è arrivato anche un elisoccorso, pronto a trasportare le due vittime in ospedale. Purtroppo, nonostante i diversi tentativi degli operatori sanitari, per marito e moglie non c’è stato nulla da fare. Ugo Beltrami e Silvia Ruscelli sono morti sul colpo.

La notizia si è rapidamente diffusa sul web, lasciando un immenso vuoto nel cuore di chiunque li conosceva e li amava. Il loro sarebbe dovuto essere un viaggio di divertimento, uno di quelli che avrebbero ricordato per sempre, dopo aver ascoltato il loro idolo Vasco Rossi. Ma a non dimenticare mai più quel viaggio, saranno tutti gli amici e familiari, oggi devastati dall’inaspettata e dolorosa perdita.

Morte marito e moglie: le parole del vice sindaco

Dopo la straziante notizia, anche il vice sindaco di Sarsina, Gianluca Suzzi ha voluto lasciare un pensiero per Ugo e Silvia.