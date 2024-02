Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto lo scorso giovedì 15 febbraio, nella zona di Cremona. Una donna di 64 anni è scomparsa nel nulla, dopo che ha assistito al decesso del marito 75enne, dovuto ad un infarto improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

Per due lunghi giorni i suoi familiari erano in grande ansia per lei, che ha vagato in stato confusionale. Tuttavia, è nella giornata di ieri, sabato 17 febbraio, che è arrivata la bella notizia. Un cugino è riuscito a riportarla finalmente a casa.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di questa coppia è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio. Precisamente nella zona di Vescovato, che si trova nella provincia di Cremona.

I due coniugi erano usciti, forse per fare delle commissioni, quando all’improvviso hanno avuto un sinistro. Per la precisione un tamponamento. L’uomo però, è proprio in quei secondi che ha avuto un infarto. La moglie ha assistito inerme al suo decesso ed era ovviamente in stato confusionale.

Il ritrovamento della donna, dopo il decesso del marito

CREDIT: MEZO MUSIC

Così la signora, non sapendo cosa fare, si è allontanata dal luogo del sinistro. I passeggeri dell’altro veicolo, vedendola andare via, hanno subito raccontato tutto alle forze dell’ordine. Da qui sono partite tutte le ricerche del caso.

L’ultima immagine era di quello stesso giorno, in cui una telecamera ha ripreso il suo passaggio nel piazzale della stazione di Pianeda Drizzola. Con la speranza di poterla ritrovare il prima possibile, hanno usato i droni, l’elicottero e diversi uomini che hanno vagato per ore.

Tuttavia, la bella notizia è arrivata solo nella giornata di ieri, sabato 17 febbraio. La donna era riuscita a prendere un treno e poi un autobus, per raggiungere la sua città d’origine che è vicino Napoli. Qui si era recata a casa di un cugino, che quando ha saputo ciò che era successo, è riuscito a riportarla alla sua abitazione, dove tutti la stavano cercando.