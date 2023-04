Lutto gravissimo per il mondo della musica mondiale, e in particolare per quella irlandese e britannica. Mark Sheehan, uno dei membri e fondatori della band The Script, si è spento a soli 46 anni, dopo aver lottato per breve tempo con una malattia che non gli ha lasciato scampo. A darne l’annuncio ci hanno pensato i suoi stessi amici e colleghi di palco, in un toccante messaggio pubblicato sui social.

Nato a Dublino, in Irlanda, il 29 ottobre del 1946, Mark Anthony Sheehan ha mostrato fin da giovanissimo un talento smisurato nella musica e in particolare con la chitarra.

I primi lavori importanti arrivarono negli anni ’90. Nel 1996, infatti, insieme al suo storico amico Danny O’Donoghue e altri musicisti fondò la boyband chiamata Mytown, che pubblicò due album e che fu sotto contratto discografico con la Universal Records di New York.

Nel 2001, poi, Sheehan e O’Donoghue fondarono un’altra band, i The Script, che segnò profondamente la storia della musica in Irlanda, ma anche nel resto dell’Europa.

Il successo vero arrivò nel 2008 con la pubblicazione del brano We Cry, ma sono 6 in tutto gli album pubblicati fino ad oggi, che li hanno portati ad essere una delle band più amate del Regno Unito.

Nel 2013 i The Script si esibirono con una cover di Heroes, brano cult di David Bowie, davanti addirittura alla Regina Elisabetta II.

Il commosso addio a Mark Sheehan

Mark Sheehan come detto aveva solo 46 anni e da qualche periodo lottava con una malattia sconosciuta, che alla fine lo ha portato via all’affetto dei suoi fan, dei suoi amici, dei suoi colleghi, ma soprattutto della sua famiglia. Era sposato con Rita Sheehan ed era papà di tre figli.

Ad annunciare il decesso del musicista ci hanno pensato gli stessi Script, che con un drammatico comunicato su Twitter hanno salutato il loro amico:

L’amato marito, padre, fratello, compagno di band e amico Mark Sheehan è morto oggi all’ospedale dopo una breve malattia. La famiglia e la band chiedono ai fan di rispettare la loro privacy in questo momento così tragico.

Parola di stima e affetto sono arrivate anche dal Presidente irlandese Michael D Higgins, che ha ricordato Sheehan come un eccezionale esempio di successo musicale irlandese sulla scena mondiale.