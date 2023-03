Perde il controllo e si schianta contro un albero: morto il musicista Andrea Lanini

Il musicista Andrea Lanini ha perso la vita a 50 anni. Una triste vicenda che ha scosso la comunità di Pontedera, in provincia di Pisa.

Andrea Lanini stava percorrendo la provinciale Vicarese, a San Giuliano Terme, a bordo della sua Opel Corsa. Improvvisamente, per cause ancora da chiarire dalle forse dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un pino che costeggia la carreggiata.

Subito sul posto sono accorsi gli operatori sanitari, gli agenti della municipale e i vigili del fuoco. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi, per il musicista 50enne non c’è stato nulla da fare. Si è spento per sempre poco dopo l’impatto.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, Andrea Lanini ha perso il controllo della sua Opel Corsa, prima di una piccola curva e ha finito la corsa contro un albero. Forse a causa dell’asfalto bagnato, della poca visibilità, di una distrazione o di un improvviso malore.

La comunità è sconvolta, l’uomo era molto conosciuto nella zona. Era un musicista che insegnava nelle scuole, figlio e nipote di due noti pittori e fratello di uno stimato pianista. Una famiglia di artisti rispettata e conosciuta da tutti gli abitanti del comune.

Dopo la triste notizia, anche il Primo Cittadino ha voluto esprimere il proprio cordoglio sui social. Le parole di Matteo Franconi, Sindaco di Pontedera: