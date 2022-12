Lo scorso 18 dicembre, all’età di soli 55 anni, si è spento per sempre Martin Duffy. È una perdita molto grave per il mondo della musica britannica ed internazionale. L’artista ha suonato le tastiere per diversi gruppi pop inglesi, come i Felt, i Primal Scream e i Charlatans. Molti e commoventi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.

Sono giorni davvero duri per il mondo della musica britannica, che ha dovuto dire addio a due grandissimi musicisti, capaci di portare successo nel Paese.

Lo scorso 18 dicembre sono infatti scomparsi Terry Hall e Martin Duffy. Il primo è deceduto a 63 anni, dopo aver lottato per un breve periodo con una malattia che non gli ha lasciato scampo. A darne l’annuncio ci hanno pensato i membri dei The Special, la band con cui Hall ha suonato dal 1979 al 1981 e di nuovo dal 2008 in poi.

Il secondo, Duffy, di anni ne aveva solo 55 anni e non era un cantante, bensì un tastierista, uno dei più talentuosi dell’intera Gran Bretagna.

Secondo quanto riportato da alcuni media locali, il musicista sarebbe deceduto per via di una lesione cerebrale riportata dopo una caduta nella sua casa di Brighton.

I messaggi di cordoglio per Martin Duffy

Martin Duffy diventò un musicista dei Felt, storica band pop britannica, quando rispose ad un annuncio della band stessa, che cercava un chitarrista.

Successivamente suono anche per i Primal Scream e per i Charlatans. Con questi ultimi iniziò a suonare dopo che il tastierista originario della band Rob Collins perse la vita tragicamente in un incidente.

Tim Burgess, membro dei Charlatans, ha ricordato Duffy con un toccante post sui social:

Un’altra tragica perdita di un’anima bellissima. Martin Duffy arrivò per salvare i Charlatans quando abbiamo perso Rob: suonò con noi a Knebworth ed è stato un vero amico. È stato in tour con me anche nella mia band solista. È stato un piacere passare del tempo con lui. Buon viaggio Duffy!

Anche i Primal Scream hanno voluto ricordare l’ex collega, scrivendo: