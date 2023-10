Il pm che si sta occupando del grave sinistro che ha portato al decesso improvviso di Martina Breschi dovrà chiarire se ci sono o meno delle responsabilità da parte della suocera. Quest’ultima si trova ricoverata in ospedale perché in grave stato di shock.

Sono davvero tante le persone sconvolte ed addolorate per l’improvvisa scomparsa di questa giovane mamma, che insieme al compagno ed alla sua bimba, viveva tra la Germania e Londra.

Il dramma di questa famiglia, si è consumato intorno alle 16.40 di sabato 21 ottobre. Precisamente in via San Domenico, a Figline Valdarno, che si trova nella provincia di Arezzo.

Martina era tornata in Italia con la sua famiglia per fare visita al alcuni parenti, ma anche per organizzare il battesimo ed il primo compleanno della sua piccola. Era uscita proprio per comprare le ultime cose.

Avevano finito di fare gli acquisti e la ragazza stava mettendo le buste nel bagagliaio della macchina. La suocera era nel sedile sul lato dell’automobilista. Quando all’improvviso, ha innescato la retromarcia ed è partita a tutta velocità.

La donna ha travolto Martina, ma all’arrivo dei soccorritori per lei non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Le indagini per il decesso di Martina Breschi dopo il sinistro

Sul posto oltre ai sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che coordinate dal pm del caso, stanno portando avanti tutte le indagini. Hanno deciso di non disporre l’autopsia sul corpo della giovane.

Infatti oggi, i suoi familiari hanno la possibilità di dirle addio. Il compagno Gian Marco ed il fratello di lui, sono presto intervenuti sul posto. Tra lo strazio ed il dolore di questa grave perdita. Nessuno credeva di poter vivere una cosa del genere.

Martina era tornata in Italia per organizzare il primo compleanno ed il battesimo della sua bimba, che dovevano celebrare nella giornata di domenica. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto.