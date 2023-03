Avevano 30 e 27 anni Martina e Francesco, i due ragazzi che nella mattinata di sabato scorso, a seguito di un tremendo incidente stradale avvenuto nel napoletano, hanno perso la vita. Nel sinistro sono rimaste coinvolte in tutto 5 vetture e oltre alle due vittime, si sono registrati altri 4 feriti, di cui uno in condizioni molto gravi.

Continua a scorrere inesorabilmente la scia di sangue provocata dagli incidenti stradali in Italia. Da inizio anno, secondo i dati calcolati e divulgati dall’Asaps, l’associazione amici e sostenitori della polizia stradale, le persone che hanno perso la vita in incidenti stradali nei week end sono circa 200. Tra queste, circa 80 avevano meno di 35 anni.

Il fine settimana appena trascorso è stato uno dei più tragici in tal senso. 17 le persone rimaste vittime in incidenti stradali avvenuti sul territorio italiano.

Nella macabra lista di questi nomi, compaiono anche quelli di Martina e Francesco, due ragazzi di 30 e 27 anni, che non si conoscevano ma che sono stati legati da un triste destino nella mattinata di sabato.

Lo scontro tra le loro vetture è avvenuto sulla statale 162 all’altezza di Sant’Anastasia, nel napoletano. Le due auto, entrambe ridotte ad un ammasso di lamiere, sono state poi colpite da altre tre vetture che sopraggiungevano in quel momento e che sono rimaste coinvolte a loro volta nell’impatto.

Immediato l’intervento dei soccorritori sul posto, ma al loro arrivo la situazione era già critica.

Le autorità hanno lavorato a lungo per liberare le persone rimaste all’interno dei veicoli.

Il triste destino di Martina e Francesco

Martina Persico, 30 anni, originaria di Massa Lubrense, era a bordo della Fiat 500 guidata da una sua amica. Era mamma di una bimba di 7 anni che aveva lasciato dai suoi genitori. Le due stavano rientrando dopo una serata tra amici. Per lei non c’è stato nulla da fare e si è spenta praticamente sul colpo.

Francesco Cataldo, 27enne di Forchia di Cervino, nel casertano, aveva appena accompagnato la sua fidanzata in stazione, dove la stessa ha preso un treno per tornare a casa.

Quando è stato estratto dalle lamiere della sua Citroen C4 Francesco era ancora in vita ma in condizioni disperate. Immediatamente è stato trasportato all’ospedale del Mare di Napoli, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. Tuttavia, nonostante i numerosi sforzi, il cuore del ragazzo ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo.

Altre quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente. Tra queste l’amica di Martina, le cui condizioni sarebbero molto gravi.