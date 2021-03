Martina Barricelli purtroppo non ce l’ha fatta, è morta a soli 27 anni, con la bimba che portava in grembo. I medici al loro arrivo nell’abitazione hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma il suo cuore ha cessato di battere proprio durante il suo trasporto in ospedale. Il malore che l’ha colpita è stato fatale per lei e la piccola.

Un evento tragico, che ha scosso l’intera comunità. La giovane madre era molto conosciuta proprio per il suo lavoro di insegnante di pattinaggio.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato la scorsa notte. Precisamente nell’abitazione della famiglia, a Merano, in provincia di Bolzano.

Martina era incinta della sua quarta bimba, che si sarebbe dovuta chiamare Ester. Era in casa da sola, poiché era molto stanca e per dormire un po’ di più, aveva chiesto ai genitori di tenerle i suoi tre bambini.

Tuttavia, proprio durante la notte, ha avuto un malore improvviso. La giovane madre si è alzata dal letto e con le sue ultime forze, è riuscita ad avvisare i soccorsi e anche a farli entrare nella sua abitazione.

I medici si sono presto resi conto che la sua situazione era davvero critica ed infatti, dopo averla stabilizzata sul posto, hanno deciso di trasportarla nel vicino ospedale.

Il tragico decesso di Martina Barricelli

Nonostante i disperati tentativi dei sanitari, il cuore di Martina ha cessato di battere, proprio mentre era sull’ambulanza. Non è riuscita ad arrivare nella struttura ospedaliera viva ed infatti i medici, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Per provare a salvare la bambina, hanno deciso anche di sottoporla ad un cesareo d’urgenza. Tuttavia, quando la piccola Ester è venuta al mondo, non respirava. Anche per la piccola, il malore è stato fatale.

Al momento i dottori stanno cercando di capire cosa abbia portato alla morte della giovane madre. Martina era molto conosciuta per il suo lavoro di insegnante di pattinaggio ed anche perché ha trascorso una parte della sua carriera da agonista nella squadra dell’Ice Club.