Una notizia splendida per l’ex campionessa del tennis Martina Navratilova e per i suoi tantissimi tifosi di ogni parte del mondo. Nel corso di un’intervista rilasciata al giornalista britannico Piers Morgan ha infatti annunciato di aver sconfitto i tumori di cui era affetta.

La Navratilova, nata in Repubblica Ceca nel 1956, è considerata ad oggi una delle sportive donne più importanti e vincenti della storia. Suoi tutti i record del tennis, compresi 59 titoli del Grande Slam, di cui nove Wimbledon.

Alla fine dello scorso anno aveva iniziato la sua lotta contro un tumore, anzi due. Le due masse l’avevano colpita alla gola e al seno. Quest’ultimo è stato un recidivo, considerando che già 13 anni fa l’ex campionessa aveva avuto lo stesso problema oncologico.

Fortunatamente, come ha spiegato il suo manager, le forme tumorali erano molto lievi e stavano già rispondendo bene alle cure.

Martina ha notato un linfonodo ingrossato al collo durante le finali Wta a Fort Worth. È poi stata eseguita una biopsia. Nello stesso momento in cui Martina si sottoponeva agli esami per la gola, le è stata riscontrata una forma sospetta al seno, successivamente diagnosticata come un tumore, del tutto estraneo con quello alla gola. Entrambi sono nelle loro fasi iniziali con ottimi risultati. Martina non coprirà gli Australian Open per Tennis Channel dal loro studio, ma spera di poter partecipare di tanto in tanto tramite Zoom.