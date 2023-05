Aulla, bambino di 2 anni trovato a correre in una strada molto trafficata: salvato in extremis dall'ex sindaco del comune

Un episodio che ha davvero dell’incredibile è quello che è avvenuto nella mattina di lunedì 15 maggio, nel comune di Aulla. Un bambino di 2 anni è stato trovato a correre su una strada trafficata e per fortuna, l’ex sindaco, nel capire la situazione lo ha salvato.

L’intervento di quest’uomo ha evitato il peggio ed ora, nonostante il grande spavento e lo stupore, il piccolo sta bene ed è potuto tornare nella sua abitazione.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda mattina di lunedì 15 maggio. Precisamente lungo una strada molto trafficata, che si trova nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara.

Per la famiglia fino a quel momento, sembrava essere una giornata come le altre. Non era accaduto nulla di insolito ed il bimbo, era in casa con la madre.

Tuttavia, è proprio nei pochi istanti in cui la donna si è distratta , che il piccolino è riuscito ad uscire. Dopo aver camminato per pochi metri, è riuscito ad arrivare ad una strada molto trafficata.

Correva lì in mezzo e diverse macchine, per fortuna sono riuscite ad evitarlo. Fino a quando anche l’ex sindaco del comune, Lucio Barani, non si è trovato a passare in quella zona ed ha assistito alla scena che aveva dell’incredibile.

L’intervento dell’ex sindaco che ha salvato il bambino di 2 anni

L’uomo ed un’altra passante, hanno fermato subito le loro auto e sono intervenuti per salvarlo. Gli hanno preso la mano e si sono messi alla ricerca della sua abitazione. L’ex sindaco Lucio Barani su questo episodio ha raccontato:

Ciò che è successo si sarebbe potuto concludere in qualcosa di grave, per una dose di buona e sana fortuna. Non credevo ai miei occhi nel vedere correre verso la mia macchina il piccolo.