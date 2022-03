Lutto in provincia di Massa Carrara, Elisabetta Rossi è morta a 39 anni, mentre era ricoverata in ospedale

Non ce l’ha fatta purtroppo Elisabetta Rossi, una donna di soli 39 anni che già da tempo lottava contro una malattia. Alla fine, non le ha lasciato scampo. I medici dal suo arrivo in ospedale hanno fatto il possibile per aiutarla, ma i loro tentativi sono risultati inutili.

Una notizia che ha spezzato i cuori di moltissime persone. In tanti in queste ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per la straziante perdita.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il tragico decesso della ragazza, è avvenuto domenica 27 febbraio. Mentre era ricoverata all’ospedale di Parma, città dove si era trasferita.

In realtà Elisabetta Rossi era originaria di Fivizzano, piccolo comune in provincia di Massa Carrara. Pochi anni fa, si era trasferita in quella città per lavorare in una banca locale.

Con lei c’era anche il suo compagno, facevano lo stesso lavoro. Tuttavia, solo poco tempo fa, i medici le hanno diagnosticato una grave malattia, contro la quale ha combattuto a lungo.

Negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate ulteriormente. Per questo è stato necessario il ricovero in ospedale ed è proprio nella struttura che il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Non è riuscita a vincere quella dura battaglia.

I messaggi di cordoglio per la morte di Elisabetta Rossi

La giovane donna ha lasciato i genitori Giuseppe e Celestina, il fratello Davide, la sorella Milena e il suo compagno. La sua morte ha spezzato i cuori di migliaia di persone.

Infatti tanti suoi amici, sconvolti dalla perdita, hanno voluto scrivere dei pensieri sui social per ricordarla ed anche per mostrare vicinanza ai suoi cari. Una sua amica di scuola, sul suo profilo Facebook, ha scritto: