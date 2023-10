Una notizia straziante che ha sconvolto un’intera comunità. Massimiliano Salinetti, 49 anni, ha perso la vita in modo improvviso ed inaspettato, davanti agli occhi dei suoi clienti.

Massimiliano Salinetti stava consegnando la spesa al Lido di Venezia, quando è stato colpito da un malore improvviso. Il 49enne si è accasciato a terra davanti agli occhi dei suoi clienti e di tutti i presenti. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo.

L’uomo lavorava per una ditta che offre servizi di trasporto per i supermercati. Molti clienti, al giorno d’oggi, preferiscono fare la spesa online e farsela consegnare direttamente a casa. Massimiliano soddisfaceva ogni giorno le richieste di queste persone. Era gentile, affidabile, puntuale, tutti ormai avevano imparato a conoscerlo. Il suo contributo era d’aiuto a tante persone, soprattutto agli anziani e a quelli che erano impossibilitati a recarsi al supermercato per motivi di salute o personali.

La notizia del malore si è presto diffusa in tutta la comunità, gettando nello sconforto tutti coloro che gli volevano bene. Anche dal supermercato Conad City Lido, è arrivato il cordoglio dei dipendenti, che lo hanno ricordato come una persona gentile e sempre disponibile.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari e dei suoi più cari amici, che lo hanno salutato e ricordato con strazianti post sui social.

Salinetti aveva lavorato in passato in diversi locali del posto, bar e ristoranti del centro storico. Per questo tutti lo conoscevano e avevano instaurato con lui profondi legami. E ora la sua gentilezza e il suo sorriso vivranno per sempre nel cuore di queste persone.