Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero vicino a Nuoro: nulla da fare per il 34enne Matteo Boi

Incidente drammatico nella notte tra sabato e domenica sulle strade della Sardegna. Matteo Boi, un ragazzo di soli 34 anni residente a Cardedu, ha perso la vita nello schianto della sua auto contro un albero, avvenuto sulla strada statale 125 a Jerzu, vicino Nuoro. Inutile per lui ogni tentativo di rianimazione.

Un altro week end drammatico sulle strade italiane. Purtroppo diversi giovani e in diverse zone d’Italia, hanno perso la vita in drammatici incidenti stradali.

Nella notte tra venerdì e sabato, ad esempio, intorno alle 3:00, ad Aprilia, è morto Ernesto Aldo Russo. L’uomo, un 36enne del posto, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, e si è schiantato contro un albero.

Tornava a casa dopo il lavoro e, probabilmente per un colpo di sonno, è uscito dalla carreggiata, scontrandosi contro l’albero. Trasportato in codice rosso in ospedale, si è spento poco dopo il suo arrivo.

24 ore più tardi, in Sardegna, un destino drammaticamente simile è toccato ad un quasi coetaneo di Ernesto, Matteo Boi, di soli 34 anni.

Era alla guida della sua Renault Megane, quando per cause ancora in corso di accertamento è finito fuori strada ed ha impattato violentemente contro un albero.

Lui è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, che a sua volta ha terminato la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

Matteo Boi morto sul colpo

Sul posto, a seguito delle segnalazioni dei passanti, sono arrivati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i soccorritori del 118.

Nonostante il tempestivo intervento del personale di emergenza, per Matteo Boi non è stato possibile far altro che constatarne il decesso, avvenuto probabilmente sul colpo.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sul web già dalle prime ore del mattino di domenica.

Sulla pagina Facebook della “Croce verde La Mimosa”, associazione di volontariato di Jerzu, paese originario di Matteo Boi, nella quale il giovane 34enne aveva colleghi ed amici, è apparso questo messaggio: