Una notizia che ha spezzato il cuore di migliaia di persone, è stata resa pubblica nelle ultime ore. Purtroppo il ballerino Matteo Bonforte non ce l’ha fatta, si è spento per sempre a soli 24 anni. Le cure a cui lo hanno sottoposto i medici, non hanno portato ai risultati sperati.

La morte di questo ragazzo e maestro di danza, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Viveva a San Michele di Ganzaria, un piccolo comune in provincia di Catania. Era molto conosciuto ed infatti in molti hanno voluto scrivere un messaggio sui social, per salutarlo un’ultima volta.

La battaglia di Matteo è iniziata a febbraio dello scorso anno, quando già si iniziava a parlare di Covid-19 anche in Italia. Ha iniziato a mostrare alcuni strani sintomi ed è per questo che ha deciso di sottoporsi a tutte le analisi e ai controlli.

Esattamente pochi giorni dopo, è arrivata la notizia che ha spezzato i cuori di tutti i suoi familiari. Purtroppo Matteo era affetto da una leucemia molto grave. La sua strada per la guarigione era lunga e difficile da percorrere.

Da quel momento è iniziata una delle sue battaglie più difficili. Lo hanno ricoverato in ospedale e lo hanno sottoposto ad un trapianto. Subito dopo, ha iniziato le chemioterapia, ma in quei giorni è rimasto completamente da solo.

I suoi genitori, il compagno e tutti i suoi cari, proprio a causa dell’emergenza sanitaria, non potevano stare al suo fianco, per donargli forza e coraggio. Lui desiderava solo poter tornare a ballare, ma alla fine dopo una lunga agonia, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

I messaggi sui social per la morte di Matteo Bonforte

La prima a pubblicare un triste messaggio, è stata proprio la sorella del ballerino. Sul suo profilo Facebook, ha scritto: “Senti solo il cuore e il male non esiste più. Non c’è più dolore, soltanto io, soltanto tu. Questo silenzio sa di mille parole ed io starei qui ad ascoltarti per ore e per anni. Me ne rendo conto che alla fine è solo l’amore che ci salva dalla ferita del mondo.

Anche tante altre persone, appena sono venute a conoscenza di questa tragica ed improvvisa perdita, hanno voluto esprimere il loro dolore.

Matteo ha lasciato il suo compagno, tutti i suoi familiari ed anche tutti i suoi allievi, che in questi mesi lo hanno sempre sostenuto.