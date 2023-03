Si chiamava Matteo Cosenza il ragazzo di soli 27 anni che nella giornata di ieri, sulla autostrada A14, nei pressi dei caselli di Ancona nord e sud, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale. Inutile ogni tentativo di soccorso e rianimazione per lui.

Una domenica e un week end particolarmente amari sulle strade e autostrade italiane dove, come troppo spesso accade, diverse persone hanno perso la vita a seguito di tragici incidenti stradali.

Alle 4:30 del mattino di ieri, domenica 19 marzo, l’ennesimo sinistro si è verificato sulla autostrada A14, tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord.

Due ragazzi di 34 e 27 anni stavano viaggiando in direzione nord a bordo di un Fiat Doblò rosso, quando per cause ancora da accertare il mezzo ha urtato contro il guard rail e si è ribaltato.

I passanti hanno avvertito i soccorsi, che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Per Matteo Cosenza, il ragazzo di 27 anni che viaggiava sul sedile del passeggero, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Il 34enne che invece era alla guida della vettura, è stato trasportato al vicino ospedale Torrette di Ancona in condizioni molto gravi, ma non in pericolo di vita.

Chi era Matteo Cosenza

Matteo Cosenza viveva a Centobuchi di Montepradone, piccola frazione in provincia di Ascoli Piceno.

Lì lavorava anche, nell’azienda di famiglia, la Metal Canalizzazioni, azienda specializzata nelle installazioni di impianti aspiranti, di ventilazione e di condizionamento.

La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa subito in paese, lasciando nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e amavano. In tantissimi hanno mostrato il proprio dolore sul web.

Sergio Loggi, sindaco di Montepradone, in un toccante post sui social ha ricordato con commozione il ragazzo ed espresso cordoglio e vicinanza, a nome suo e dell’intera cittadinanza, alla famiglia del ragazzo.

L’incidente in cui ha perso la vita Matteo è arrivato a sole 24 ore e a pochi chilometri di distanza da quello in cui a perdere la vita era toccato ad Andrea Pellicciotta, calciatore 29enne di Castel Frentano, in provincia di Chieti. Il ragazzo si era schiantato contro un guard rail nel tratto della A14 tra Francavilla al Mare e Miglianico, nei pressi di un cantiere.