Matteo Salvini, incidente in bici al Parco Sempione Matteo Salvini è stato coinvolto in un incidente tra i viali del Parco Sempione; l'ex ministro si è scontrato con un'altra bici, ecco come sta

Matteo Salvini è stato coinvolto in un incidente in bici mentre stava pedalando all’interno del Parco Sempione, a Milano. Il leader leghista si è quasi scontrato con una donna, anche lei in sella ad una bici. Nessuna conseguenza per l’ex Ministro dell’Interno. La donna è rimasta ferita dopo essere caduta dalla sua bici.

Matteo Salvini era in sella alla sua bici che usa abitualmente e stava girando all’interno del Parco Sempione. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 24 maggio 2020. La dinamica è ancora da chiarire ma sembra si sia trattato di un momento sfortunato. I presenti hanno raccontato quello che è successo, ricostruendo l’accaduto.

La donna era insieme al suo compagno, anche lui in bici quando ad un incrocio si è ritrovata davanti il leader leghista che, a quanto riferito dai testimoni, veniva dalla sua destra. Per evitare lo scontro, la donna ha frenato perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente a terra. Nella caduta si è fatta male al braccio e alla spalla.

Nessuna conseguenza per Matteo Salvini che è rimasto in sella alla sua bici. Quando ha visto la donna a terra, l’ex Ministro dell’interno si è fermato per accertarsi delle sue condizioni. Si tratta comunque di ferite leggere che non hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Dopo averla aiutata ad alzarsi, Matteo Salvini insieme a lei e al suo compagno si sono spostati in un posto più tranquillo per dare tempo alla signora di riprendersi.

Matteo Salvini esce spesso in bici da solo, con la sua compagna o con i figli e il Parco Sempione è una metà abituale dell’ex Ministro dell’Interno.

Fortunatamente, il piccolo incidente in bici non ha avuto conseguenze gravi né per lui né per la donna coinvolta. Non si hanno altre informazioni sull’accaduto. Torneremo con aggiornamenti più tardi.