Matteo Taglienti ha perso la vita a soli 24 anni, dopo della festa della mamma. Era tornato a trovare la famiglia e aveva presentato a sua madre la sua fidanzata. Poche ore dopo, è accaduta la tragedia che ha sconvolto tutti.

Il giovane viveva a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Tre anni fa si è trasferito per arruolarsi nelle forze armate, nell’ottavo reggimento Lancieri di Montebello. Lavorava in un’officina e aveva una grande passione per i deltaplani.

Per la festa della mamma, Matteo Taglienti è tornato a casa ed ha colto l’occasione per presentare la sua fidanzata alla famiglia. Poi è tornato al suo lavoro e alla sua vita, ma è rimasto coinvolto in un drammatico incidente, mentre era alla guida del suo monopattino.

Il 24enne si è scontrato contro una vettura ed ha perso la vita sul colpo. I paramedici del 118 si sono precipitati sul posto, ma al loro arrivo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del ragazzo. Hanno potuto soltanto dichiarare il suo decesso.

Il conducente dell’altro mezzo, invece, è stato soccorso e trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti. Secondo le notizie riportate, non sarebbe in gravi condizioni. Si tratta di un ragazzo di 22 anni che si trovava in compagnia di un’altra ragazza.

Aperte le indagini per la morte di Matteo Taglienti

Le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro la Dacia e il monopattino e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, come atto dovuto, a seguito della morte di Matteo Taglienti.

La Procura sta visionando i filmati delle telecamere della zona, che serviranno a capire come si sia verificato il violento impatto e come il ragazzo di soli 24 anni abbia perso la vita.

Una tragedia che ha sconvolto l’itera comunità, i familiari, gli amici e tutti coloro che conoscevano ed amavano il giovane.