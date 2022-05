Un episodio davvero straziante è avvenuto nella serata di venerdì 6 maggio, in un’abitazione che si trova a Seveso. A causa di un malore improvviso, una bambina di appena 13 mesi è deceduta, nonostante il tempestivo trasporto nel vicino ospedale.

I medici purtroppo non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. Nel frattempo l’intera comunità, sconvolta dall’accaduto, sta cercando di mostrare vicinanza ed affetto ai suoi familiari.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 20 di venerdì 6 maggio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Seveso, in provincia di Monza.

Per i genitori ed anche per la piccola, sembrava essere una giornata come le altre. Non c’era nulla che facesse presagire una tragedia del genere.

Tuttavia, ad un certo punto la bimba ha iniziato a stare male. La madre ed il padre se no sono resi subito conto. Per questo hanno chiesto l’intervento urgente dei medici.

I sanitari dopo l’arrivo in casa ed aver visitato la piccolina, hanno capito immediatamente che le sue condizioni erano disperate. Infatti hanno deciso di chiedere l’intervento di un elisoccorso, che è atterrato a pochi metri dalla casa della famiglia.

Il tragico decesso della bambina di soli 13 mesi

I soccorritori hanno disposto il suo trasferimento urgente all’ospedale di Monza. Tuttavia, è proprio qui che i dottori hanno notato che la piccola era in arresto cardiocircolatorio.

Hanno provato a rianimarla per molto tempo, ma alla fine si sono resi conto che il suo cuore aveva ormai cessato di battere. Per questo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo drammatico e straziante decesso.

Questa perdita così improvvisa ha sconvolto l’intera comunità, che ora sta cercando di mostrare vicinanza ed affetti ai genitori ed a tutti i suoi cari. Non è ancora chiaro se nel frattempo gli agenti stanno cercando di far luce sulla vicenda e quindi di disporre anche l’autopsia sul corpo.