Dopo la morte di Matthew Perry e in attesa che ne vengano chiarite le cause, i giornali e i siti americani hanno cercato di indagare per capire a quanto ammontasse il suo patrimonio e a chi, a questo punto, passeranno le immense cifre di denaro e le proprietà dell’attore di Friends. Hello Magazine ha fatto una stima e buttato giù delle ipotesi a riguardo.

Lo scorso 28 ottobre il mondo intero del cinema e della televisione ha appreso con enorme shock e tristezza la notizia della morte di Matthew Perry.

Il 54enne è stato trovato privo di vita nella Jacuzzi della sua villa di Los Angeles e le autorità stanno ora indagando per capire cosa sia accaduto alla star.

Negli Usa e non solo ora, però, ci si chiede che fine farà la sua immensa eredità, visto che non era sposato, né aveva mai avuto dei figli, nonostante le numerose storie d’amore, anche con donne famose dello star system.

Hello Magazine, uno dei tabloid americani più blasonati, ha fatto delle ricerche a riguardo e fatto una stima di quanto effettivamente Matthew Perry lascerà ai posteri.

Si parla di circa 120 milioni di dollari, più tantissime proprietà immobiliari, che negli anni gli hanno consentito di guadagnare sempre di più.

A chi andrà l’eredità di Matthew Perry?

Sebbene non ci siano conferme ufficiali su un eventuale testamento scritto e lasciato dall’attore, è facilmente intuibile che la sua eredità resterà ai parenti più prossimi.

La mamma Suzanne, il papà Jhon, il patrigno Keith Morrison e i quattro fratelli avuti dalle rispettive relazione dei suoi genitori, dovrebbero verosimilmente beneficiare di tutto il denaro e delle proprietà appartenute fino ad oggi a Perry.

A loro andranno anche tutti i futuri proventi dei diritti di autore, che spetteranno a Perry per i film in cui ha recitato e per gli episodi di Friends che spesso verranno rimandati in onda.

In passato Matthew aveva parlato della fortuna che aveva accumulato. Aveva anche dichiarato che l’avrebbe barattata volentieri con una vita normale, sana, priva del mostro della dipendenza che l’ha debilitato molto negli anni.

In passato, Perry aveva donato una sua casa per far si che ci venisse istallata una clinica di ricovero che aiutasse le persone con dipendenza.