Sono stati resi noti i risultati dell’autopsia svolta lo scorso 29 ottobre sul corpo di Matthew Perry. Stando a quanto emerso, le cause del decesso sarebbero da attribuire dagli acuti effetti della ketamina.

Lo scorso 28 ottobre il mondo intero rimaneva sconvolto dalla notizia della morte improvvisa di un attore amatissimo da tantissimi fan di diverse generazioni.

Matthew Perry, interprete e comico statunitense, noto principalmente per il suo ruolo di Chandler Bing nella serie tv cult Friends, veniva ritrovato privo di vita immerso nella vasca idromassaggio della sua villa a Los Angeles.

Oggi, a quasi due mesi dalla tragica morte, sono stati resi noti i risultati dell’esame autoptico svolto sull’attore il giorno successivo, negli studi del medico legale nominato dal Tribunale della Contea di Los Angeles.

A causare la morte del 54enne sarebbero stati gli acuti effetti del consumo di ketamina, un’anestetico utilizzato in campo veterinario che, sintetizzato, diventa una particolarmente potente sostanza stupefacente.

La vita di Matthew Perry è stata piena di alti e bassi. In una recente intervista rilasciata a Variety, l’amica e collega Jennifer Aniston ha raccontato di averlo sentito fino al mattino del 28 ottobre. E che lui stava bene, era felice.

Era sano, aveva smesso di fumare e si stava rimettendo in forma. Era felice: è tutto quello che so. Quella mattina gli stavo mandando dei messaggi. Non soffriva e non stava lottando. Mi manca tantissimo, ci ha fatto ridere davvero tanto.