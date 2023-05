Tragico epilogo per il giovane studente scomparso due giorni fa nel comune di Policoro, in provincia di Matera. Mattia Laviola è stato trovato senza vita. Aveva solo 21 anni.

L’allarme era stato lanciato dalla sua famiglia nella mattinata dello scorso 18 maggio. Il ragazzo non era tornato a casa e i suoi cari non riuscivano a contattarlo, così si sono rivolti alle autorità. Subito, sono state avviate le ricerche.

Gli agenti hanno rintracciato la sua macchina nel pressi di un’oasi del Wwf. La vettura era aperta e con le chiavi ancora inserite nel quadro, ma di Mattia Laviola non c’erano tracce. I vigili del fuoco hanno attivato un campo base e hanno perlustrato per ore l’intera zona, anche con l’aiuto di droni con telecamere e cani molecolari. Poche ore fa, è arrivata la tristissima notizia.

Ieri, 19 maggio, Mattia Laviola è stato trovato sena vita. Tuttavia, la dinamica del decesso non è ancora chiara. Potrebbe trattarsi anche di un gesto estremo.

Le notizie diffuse sono ancora poche, non è chiaro se verrà disposta o meno l’autopsia. L’esame potrebbe far luce su cosa sia davvero accaduto.

Una comunità sconvolta per la scomparsa di Mattia Laviola

La comunità è sconvolta, nessuno si aspettava un tale epilogo. L’auto trovata nel parcheggio dell’Oasi Faunistica Wwf e il corpo senza vita di un 21enne.

Vito Bardi, Presidente per la Regione Basilicata, ha voluto mostrare vicinanza alla famiglia attraverso un post sui social:

La vicinanza di tutti i lucani alla famiglia di Mattia e alla comunità di Policoro per questa tragedia che ha colpito le nostre coscienze. Un dolore che lascia senza parole.

Soltanto poche ore prima, aveva pubblicato un post di speranza per il ritrovamento del ragazzo. Tutti erano in apprensione per Mattia Laviola: